Туристический самолет разбился в швейцарских Альпах

В воскресенье, 26 июля, в швейцарских Альпах произошла авария небольшого туристического самолета.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 4 человека, которые находились на борту.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Авария произошла около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен. Туристический самолет вылетел с аэродрома Райхенбах, находящегося в кантоне Берн, куда и должен был вернуться в течение дня.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили четырех погибших пассажиров самолета. Среди погибших граждане Австрии и Швейцарии.

По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.