Туристический самолет разбился в швейцарских Альпах

В воскресенье, 26 июля, в швейцарских Альпах произошла авария небольшого туристического самолета.
В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 4 человека, которые находились на борту.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Авария произошла около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен. Туристический самолет вылетел с аэродрома Райхенбах, находящегося в кантоне Берн, куда и должен был вернуться в течение дня.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили четырех погибших пассажиров самолета. Среди погибших граждане Австрии и Швейцарии.
По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.