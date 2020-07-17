Минздрав заявил что почти четверть тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными

Около четвертой части ПЦР-тестов на коронавирус могут показывать ложноотрицательные результат.

На достоверность результата исследования может влиять ряд факторов.

Об этом сообщил министр здравоохранения'я Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, результат исследования на COVID-19 может быть ложноотрицательным, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта.

Также на достоверность влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

"По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - заявил Степанов.