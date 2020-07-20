 

В Костополе Ровенской области у продавщицы произошел конфликт между продавцом в магазине и покупательницей, которая пришла туда

События Вчера, 21:25253
В Костополе Ровенской области у продавщицы произошел конфликт между продавцом в магазине и покупательницей, которая пришла туда

В Костополе Ровенской области у продавщицы произошел конфликт между продавцом в магазине и покупательницей, которая пришла туда.

Девушка зашла без медицинской маски во время карантинных ограничений, а продавец, по ее словам, начала ее душить за это.

Об этом девушка написала на странице "КОСТОПІЛЬ - ЧАС" в Facebook.  

Жительница города Ирина Веремчук утверждает, что стала жертвой неадекватно продавщицы из магазина "Киевские полуфабрикаты" в Костополе. Женщина зашла в магазин и увидела, что продавец опустила маску к подбородку, поэтому решила и себе не надевать. Это и спровоцировало конфликт.

"Поскольку в продавщицы маска "висела на бороде" и была она без перчаток, я тоже зашла без маски. Поймите меня правильно: я имела при себе маску, но если я соблюдать карантин, то и другие тоже, тем более в магазине. Со стороны продавщицы сразу посыпались в мой адрес хамские замечания. В ответ я тоже сделала ей замечание, что ее внешний вид, как продавца, тоже не соответствует требованиям карантина. Она стала требовать покинуть магазин и отказывалась обслуживать! Хамство, невоспитанность, непрофессионализм и ненависть в продавщицы зашкаливала! А дальше было еще "интереснее": я достала из холодильника пакет варениками с просьбой, чтобы она меня обслужила, и конфликт исчерпан. Продавец вырвала у меня из рук пакет с варениками, они разлетелись по всему магазину, а другой рукой схватила меня за шею и начала душить! Я ее отпихнула, так и от ее ногтей остались царапины. Конечно я после этого начала на нее кричать, люди сбежались. Кожу живьем содрала, сегодня рана. Ногти черные у нее, чтобы хоть заражения не было", - рассказала она.

Костопильчанка говорит, что в полицию не обращалась, однако решила поделиться ситуацией, чтобы она снова не повторилась в будущем.

В Костополе Ровенской области у продавщицы произошел конфликт между продавцом в магазине и покупательницей, которая пришла туда
В Костополе Ровенской области у продавщицы произошел конфликт между продавцом в магазине и покупательницей, которая пришла туда

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