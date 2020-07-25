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События Вчера, 21:2978
Снова в Одессе произошла утечка из танкера

Ситуация вокруг затонувшего танкера Delfi в Одессе была объявлена чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Из судна снова произошла утечка нефтепродуктов в море.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

По словам Малеванного, очередная попытка поднять затонувший танкер на киль провалилась, зато произошел новый излив нефтепродуктов, повлекший загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.

"По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза", - заявил он.

Кроме того, сегодня в Одесской ОГА приняли решение отказать владельцу судна в продолжении попыток подъема танкера и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в прошлом году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Судно до сих пор остается лежать на волнорезе, поскольку владелец не может его убрать.

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