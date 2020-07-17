Утечку данных из сервиса которым пользуются госорганы обнаружил СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных из сервиса Cloudflare.

В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак.

Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тысячи с доменом "ua". Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.

"Информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной", - добавили в СНБО.

Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов для смягчения DDoS-атак.