Ослабить карантин не готовы шесть областей

По состоянию на 27 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей.
Из списка по сравнению с прошлыми сутками выбыли три региона.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
- Винницкая область (динамика 27,33%);
- Волынская область (динамика 48,01%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);
- Львовская область (выявление 11,35%);
- Тернопольская область (динамика 53,13%);
- Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).
При этом для смягчения карантина регионы должны отвечать следующим критериям:
- загруженность мест в больницах не более чем 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.