Военный в Ровенской области убил своего сослуживца

В городе Дубно Ровенской области военный убил своего сослуживца на почве неприязненных отношений.

Тот скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Потерпевшим оказался 37-летний житель Костопольского района, военнослужащий дубенской части. Причастным к преступлению оказался его 30-летний коллега, который сейчас уже в изоляторе временного содержания.

Сообщение в полицию о смерти 37-летнего мужчины поступило от медиков вчера, 26 июля, около семи утра.

"Около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого он упал на асфальтовое покрытие. Потерпевший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь ему не удалось", - говорится в сообщении полиции.

Согласно врачебному свидетельству, смерть 37-летнего мужчины наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг.

Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.