Военные учения Sea Breeze-2020 завершились завершились

Военные учения Sea Breeze-2020, которые проходили в Украине, завершились.

Учения длились с 20 по 26 июля, в них принимали участие около 2 тысяч человек из восьми стран, свыше 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Корабельно-катерний состав Морской охраны ГПСУ за неделю учений прошел почти 4 тысячи морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, "спасая" 18 человек, которые условно страдали за бортом.