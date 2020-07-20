Во время ремонтных работ в Харькове погибли четыре коммунальщика

На проспекте Гагарина в Харькове во время ремонтных работ погибли четыре коммунальщика.

По предварительным данным, они задохнулись.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - говорится в сообщении.

Информация о трагедии внесена в Единый учет, полиция выясняет обстоятельства происшествия.