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События Вчера, 20:2382
Дату консультаций с Ираном о компенсациях жертвам катастрофы МАУ назвали в МИД

Консультации с представителями Ирана относительно выплаты компенсаций жертвам авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" пройдут в Киеве 29-30 июля.

Во время переговоров должна быть определена сумма компенсаций.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29-30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина будет готова перевернуть эту страницу в отношениях с Ираном, после того, как иранская сторона понесет ответственность.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту. Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

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Теги: news, новости, Украина, МАУ, Иран, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo  
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