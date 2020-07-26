На прекращение огня на Донбассе отреагировала Хорватия

Хорватия, которая председательствует в Совете ЕС, приветствует соглашение о прекращении огня на Донбассе.

А также поддерживает дипломатические усилия и соглашения Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Министерство иностранных и европейских дел Республики Хорватия в Twitter.

"Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия и соглашения, цель которых состоит в том, чтобы содействовать выполнению минских соглашений и в конечном итоге способствовать взаимному доверию, сотрудничеству и миру в регионе", - заявили в ведомстве.