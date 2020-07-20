Без электричества и воды остались три района в Киеве

В понедельник вечером, 27 июля, три района в Киеве остались без электричества и воды.

Перебои со снабжением услуг наблюдаются в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, что расположена на улице Промышленной. Городские службы устраняют повреждения: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без водоснабжения.

В КГГА заявляют, что проблему исправят ориентировочно в течение 3 часов.

В связи с отсутствием напряжения в электросети задерживается ряд троллейбусных маршрутов, в частности: №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

"Бессарабская пл., Лыбидская пл., Соломенская пл., Бульвар Дружбы народов, Железнодорожное шоссе - отсутствует напряжение в сети оператора городских электросетей", - уточнили в "Киевпастранс".

Новостной ресурс "Хрещатик.News" сообщает, что в ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.