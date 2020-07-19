Вернулись в "красную зону" Албания и Болгария

Украина расширила перечень стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

В частности, в этот список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 27 июля "красный список" Украины расширен до порядка 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция. Кроме того, по сравнению с редакцией списка от 16 июля в него снова вернулись Албания, Болгария и Румыния.

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

Отметим, по прибытию из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.