Европейские компании от участия в "Северном потоке-2" предостерегли США

Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2".

Вашингтон настаивает, что новый газопровод направлен на усиление зависимости Европы от поставок российского газа.

Об этом заявил представитель посольства США в Берлине, передает Deutsche Welle.

По его словам, США "недвусмысленно и неустанно отмечают опасность" строительства этого газопровода. В частности, Вашингтон видит в "Северном потоке-2" не коммерческий проект, а инструмент России по усилению европейской зависимости от поставок.

В посольстве США в Германии отмечают, что Вашингтон пока не вводит какие-либо санкции, однако причастные к газопроводу компании должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски".

Отметим, на сегодня строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Дании в районе острова Борнхольм приостановлено из-за нереста трески.

Напомним, ранее сообщалось, что США усиливают давление на европейские и немецкие компании, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".

До этого стало известно, что строительство не смогут закончить до осени.

Отметим, Украина выступает против "Северного потока-2", поскольку он снизит потребность в использовании украинской ГТС при поставках российского газа в Европу. Предполагается, что после запуска нового газопровода Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит по которой приносит бюджету около 3 млрд долларов ежегодно.

США, в свою очередь, выступают против, поскольку сами заинтересованы в поставках энергоносителей в Европу.