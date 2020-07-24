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События Сегодня, 17:1259
ЧП до конца октября продлит Италия

Правительство Италии планирует продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября.

Такое решение позволит утверждать меры по сдерживанию пандемии с помощью правительственных указов без одобрения парламента.

Об этом сообщает Politico.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства сегодня днем, а завтра он сделает то же самое в парламенте.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Италия, 7dniv, 7dnivinfo  
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