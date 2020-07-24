ЧП до конца октября продлит Италия

Правительство Италии планирует продлить чрезвычайное положение в стране до конца октября.
Такое решение позволит утверждать меры по сдерживанию пандемии с помощью правительственных указов без одобрения парламента.
Об этом сообщает Politico.
"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Премьер-министр страны Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства сегодня днем, а завтра он сделает то же самое в парламенте.