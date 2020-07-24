ЧП до конца октября продлит Италия

Однолетние растения высаживаются каждый год и радуют глаз целый сезон, тогда как многолетние можно высадить раз и наслаждаться их цветением из года в год. Некоторые из них вечнозеленые и сохраняют листву всю зиму, другие отмирают и дают новые побеги весной. Разнообразие видов позволяет подобрать

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