Из-под стражи вышел предполагаемый сообщник луцкого террориста

Предполагаемый сообщник луцкого террориста Максима Кривоша Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи.

За него был внесен залог в размере 175 тысяч гривен.

Об этом заявил адвокат Михайленко Андрей Костяной, передает "Суспільне".

По его словам, залог внесли родственники мужчины.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он взял их в заложники. Мужчина требовал от президента и украинских чиновников выполнить его требование - записать видео с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". Требование террориста выполнил Владимир Зеленский, после чего Кривош освободил заложников, а сам был задержан.

После того как Кривош сдался правоохранителям, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании его предполагаемого сообщника в Харькове; по его словам, между ними были якобы деловые контакты.

Во время обыска у Михайленко изъяли оружие, которое он якобы пересылал покупателям по почте, в том числе и в Луцк. Его подозревают в незаконном хранении оружия. Сам Кривош отрицал, что имел сообщников.