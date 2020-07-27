Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 29 июля 2020 - 67 597 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1022 новых случая в сутки.
Умерло 1650 человек (+21 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 37394 (650).
До сих пор болеют: 28553.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 9248 человек инфицированы за все время (+149 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 7932 (+132).
3. Ровенская область - 5837 (+53).
4. Черновицкая область - 5751 (+59).
5. Закарпатская область - 5008 (+68).
6. Ивано-Франковская область - 4342 (+118).
7. Волынская область - 3694 (+46).
8. Киевская область - 3629 (+39).
9. Харьковская область - 3556 (+78).
10. Одесская область - 3104 (+73).
11. Тернопольская область - 2852 (+30).
12. Винницкая область - 2660 (+33).
13. Житомирская область - 1764 (+20).
14. Днепропетровская область - 1364 (+30).
15. Хмельницкая область - 1086 (+17).
16. Черкасская область - 910 (4).
17. Донецкая область - 861 (+9).
18. Запорожская область - 767 (+14).
19. Черниговская область - 745 (19).
20. Кировоградская область - 697 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
21. Николаевская область - 563 (1).
22. Сумская область - 467 (+13).
23. Полтавская область - 414 (+13).
24. Херсонская область - 224 (3).
25. Луганская область - 122 (1).