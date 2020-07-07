Резников будет временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ

Стало известно, кто временно будет исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске.

Им будет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции "Минский процесс: постепенный успех или политический тупик".

Резников отметил, что окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами", - отметил он.