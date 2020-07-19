 

За все время перемирия на Донбассе зафиксировали один обстрел

События Сегодня, 10:3650
За все время перемирия на Донбассе зафиксировали один обстрел

За минувшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации.

Это произошло возле населенного пункта Шумы.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что выстрел был неприцельным и у него был провокационный характер, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 июля, обстрелов не зафиксировано. В штабе ООС заявляют, что ситуация полностью контролируемая.

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Теги: news, новости, Украина, Донбасс, Перемирие, 7dniv, 7dnivinfo  
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