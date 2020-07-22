Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторая волна коронавируса уже началась в некоторых странах Европы.

Он сделал такое заявление, отстаивая 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Испании.

Об этом пишет BBC.

Джонсон заявил, что правительство должно реагировать быстро относительно других стран в случае необходимости.

Заявление появилось после того, как премьер-министр Испании назвал решение Великобритании об изменении правил для Испании "несправедливым".

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон.