Кибератаку осуществили на представительство президента в Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило о целенаправленной кибератаке.

Ее осуществили хакерские группировки, подконтрольные ФСБ РФ.

Об этом заявили в пресс-службе Представительства.

Отмечается, что атаку, направленную на получение информации о деятельности представительства, обезвредили и устранили.

"Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыму, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - говорится в сообщении.