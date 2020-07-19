Не соответствуют показателям для смягчения карантина десять областей в Украине

Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей.
Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.
Об этом сообщили в Минздраве.
По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Житомирской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Одесской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Черниговской области.
По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней, к слову, динамика выявления новых больных взлетела почти в 100 раз.