Масочный режим в общественных местах ввели в Румынии

Правительство Румынии приняло решение ужесточить карантин в стране.

Комитет по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном изложили новый свод мер.

Об этом сообщает Romania Insider.

Так, ношение масок становится обязательным в переполненных общественных местах и в определенное время, которые будут утверждать окружные комитеты по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что масочный режим не является обязательным для людей, выполняющих тяжелые физические нагрузки и при высоких температурах. Также детям младше пяти лет не нужно носить маску.

Кроме того, запрещена работа ресторанов и игровых залов с 23:00 до 06:00.