Дополнительную проверку пожарной безопасности проведут в Гослесагенствах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проведет внеплановую проверку пожарной безопасности в Гослесагенствах.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров в связи с рядом чрезвычайных событий, которые произошли в Украине в последнее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Чтобы избежать в дальнейшем чрезвычайных ситуаций в экосистемах и убытков, которые они наносят государству, прошу поддержать решение о внеплановой проверке подразделениями ГСЧС состояния работы гражданской защиты и пожарной безопасности в Гослесагентствах", - сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Данную инициативу поддержало Министерство экологии.

Напомним, в начале июля масштабные пожары вспыхнули в Луганской области в Новоайдарском районе. В результате пожаров пострадали 223 человека, 6 граждан погибли. Также огнем были разрушены десятки домов.