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События Сегодня, 22:0052
На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков обнаружили расстрелянный автомобиль.

В салоне выявили тело мужчины.

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По предварительно установленной информации, мужчина уроженец Донецкой области, 1985 года рождения.

"Происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Выявлено черный автомобиль Mercedes с простреленными окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб", - сообщил Гришин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство.

"Только сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следственно-оперативная группа выяснит, как погиб человек. Но предварительно, у него пулевые ранения", - уточнил Гришин.

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