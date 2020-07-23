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События Сегодня, 08:4861
Когда откроют два новых КПВВ в Луганской области сообщили в Минреинтеграции

Новые КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируется открыть в течение четырех месяцев.

На пунктах планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.

По его словам, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построено комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. По КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

Он отметил, что там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

Отметим, сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

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Теги: news, новости, Украина, КППВ, Луганск, 7dniv, 7dnivinfo  
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