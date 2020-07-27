Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 30 июля 2020 - 68 794 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1197 новых случаев за сутки - это новый рекорд
Умерли 1673 человек (+23 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровели - 38154 (+760).
До сих пор болеют: 28967.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 9379 человек инфицированы за все время (+131 новый лабораторно пидтверджени1 случай за сутки).
2. Киев - 8131 (+199).
3. Ровенская область - 5942 (+105).
4. Черновицкая область - 5812 (+61).
5. Закарпатская область - 5078 (+70).
6. Ивано-Франковская область - 4446 (+104).
7. Волынская область - 3735 (41).
8. Киевская область - 3672 (+43).
9. Харьковская область - 3626 (+70).
10. Одесская область - 3150 (+46).
11. Тернопольская область - 2922 (+70).
12. Винницкая область - 2698 (+38).
13. Житомирская область - 1807 (+43).
14. Днепропетровская область - 1394 (30).
15. Хмельницкая область - 1109 (+23).
16. Черкасская область - 919 (+9).
17. Донецкая область - 865 (4).
18. Черниговская область - 789 (+44).
19. Запорожская область - 779 (+12).
20. Кировоградская область - 702 (+5).
21. Николаевская область - 578 (15).
22. Сумская область - 484 (+17).
23. Полтавская область - 431 (+17).
24. Херсонская область - 224 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
25. Луганская область - 122 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.