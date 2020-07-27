О чрезвычайном уровне пожарной опасности сообщили в Украине

Сегодня, 30 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных, центральных, некоторых южных и северных областях.
Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в восточных, центральных регионах, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.