Поставки в РФ украинских товаров военного назначения разоблачила СБУ

Автолюбители время от времени проверяют давление в шинах. Обычно рекомендуется это делать не реже двух раз в год. Однако, после посещения шиномонтажа, и получив заверение специалиста, что все в порядке, водитель перестает обращать внимание на шины длительное время. И зря, так как это может

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