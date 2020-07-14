Поставки в РФ украинских товаров военного назначения разоблачила СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения.
Эти товары производят государственные оборонные предприятия Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
Указано, что спецслужба разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые и организовали механизм незаконной поставки этих товаров.
Для документирования схемы в июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство предприятий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.