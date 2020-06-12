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События Сегодня, 13:1662
Запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера" не исключает МИД

Министерство иностранных дел Украины следит за ситуацией вокруг задержания в Беларуси боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

В МИД заявили, что они ставят угрозу всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В пресс-службе отметили, что эти боевики могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

"Вопрос о возможной экстрадиции или других правовых действий будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, боевики, Вагнера, 7dniv, 7dnivinfo  
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