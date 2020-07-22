Появился еще один подозреваемый в деле Новак

В деле бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака появился еще один подозреваемый.
Всего в деле фигурируют уже шесть человек.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
"В деле "Укравтодора" еще 1 подозреваемый. Им стал бенефициар группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины", - указано в сообщении.
Бенефициара подозревают в даче Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши.
"Таким образом, общее количество участников преступления достигло 6 человек", - добавили в НАБУ.
Отметим, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали о ходе расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора". Отмечалось, что НАБУ и САП исследуют изъятые документы во время обысков в "Укравтодоре".
К слову, сам Новак свою вину отрицает и считает свое задержание "политическим актом".