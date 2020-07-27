Сократил прибыль из-за эпидемии государственный ПриватБанк

Государственный "ПриватБанк" завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн.

Это на 4,3 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (18,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, по итогам 6 месяцев года "ПриватБанком" сформированы страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что, в свою очередь, влияет на показатели прибыли в отчетном периоде.

По данным пресс-службы, активы "ПриватБанка" по состоянию на конец первого полугодия 2020 года увеличились на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, что обусловило рост чистого процентного дохода до 10,6 млрд грн. Комиссионные доходы остались на уровне 2019 года и составляют 8,1 млрд грн.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года выросли на 11% до 268 млрд грн.

Борьба с последствиями пандемии обусловила увеличение расходов банка: дополнительные расходы составили более 300 млн грн, включая специальные выплаты персоналу отделений и инкассации, работавших в период жесткого карантина, расходы на защитные материалы и дезинфекцию 2000 отделений и 7600 банкоматов.