Спецоперацией полиции был расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией.

В ходе нее правоохранители предотвратили заказное убийство украинца.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.

За убийство жителя Донецкой области, который известный в преступном мире, криминальный "авторитет" обещал 50 тысяч долларов.

В ходе спецоперации полиция задержали исполнителя "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного управления Нацполиции пока заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.