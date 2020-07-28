Ввести в Украине новые государственные религиозные праздники хочет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука и Пасха западного обряда.

Кабинету министров поручено проработать этот вопрос.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Глава государства подписал указ № 303/2020, в котором предлагается признать эти религиозные праздники государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Теперь правительство должно обсудить этот вопрос с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.