После появления вакцины от коронавируса у ВОЗ Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны

Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

После появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что на сегодня в мире на этапе доклинических исследований находятся 139 вакцин. Клинические испытания начались по 25 препаратам, из которых 6 максимально приблизились к практическому применению.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко.

При этом главный санврач отметил, что пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.