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Вслед за отрицавшим болезнь мужем коронавирусом заразилась первая леди Бразилии

После того, как президент Бразилии Жаир Болсонару, который в апреле вместе с согражданами митинговал за отмену карантинных ограничений, заразился коронавирусом, жена президента Мишель Болсонару также заразилась коронавирусом нового типа. 

Также болезнь нашли у министра науки и технологий Маркуса Понтеса.

Об этом сообщает в четверг Associated Press.

Супруга президента чувствует себя хорошо, она будет соблюдать рекомендации медиков. Министр находится на изоляции, он сделал тест на коронавирус после того, как у него появились симптомы, похожие на грипп, а также головная боль.

Президент Бразилии уже переболел коронавирусом. До того, как заразиться, Болсонару многократно гулял по столице Бразилии без маски, обнимал людей, жал им руки, общался с ними на близкой дистанции.

В начале июля у него подтвердился факт заражения коронавирусом с симптомами повышенной температуры и недомогания. Сам он и после выявления заражения выходил к журналистам без маски и говорил, что чувствует себя хорошо. Все это время он был изолирован и находился один.

По последним данным, в Бразилии выявили более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 90,3 тыс. человек. Так, в Рио-де-Жанейро из-за разгула эпидемии Covid-19 уже отменили Новый год.

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Теги: news, новости, Украина, Бразилия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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