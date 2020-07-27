МИД РФ заявил, что задержанные под Минском россияне летели транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс

В связи с задержанием в Минске группы россиян, МИД России выступил с резким заявлением в адрес Беларуси.

Об этом сообщает МИД России на своем официальном сайте.

"Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", говорится в сообщении.

"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", заявляет МИД России.

"Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций", - требует МИД.

Напомним, против задержанных под Минском 33 россиян, некоторые из которых воевали на Донбассе, завели уголовное дело о подготовке терактов.