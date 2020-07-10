Появилось видео, как на пляж в Харьковской области высадился вертолетный десант

В Харьковской области десант высадился с вертолета прямо на пляж, где загорали и купались местные жители.

Произошло это в городе Чугуевею что в Харьковской области. Вертолет летел предельно низко, после чего из него начали выпрыгивать силовики. Впоследствии оказалось, что это были учения, однако неизвестно, почему для тренировки решили выбрать именно местный пляж.

На другом ролике, опубликованном в то же время, показали как ветер от лопастей низко летящего вертолета сдувает надувные лодки отдыхающих.