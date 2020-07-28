Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 31 июля 2020 - 69 884 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1090 новых случаев в сутки.
Умерли 1693 человек (+20 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 38752 (+598).
До сих пор болеют: 29439.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 9526 человек инфицированы за все время (+147 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 8241 (+110).
3. Ровенская область - 6024 (+82).
4. Черновицкая область - 5875 (+63).
5. Закарпатская область - 5146 (+68).
6. Ивано-Франковская область - 4557 (+111).
7. Волынская область - 3783 (+48).
8. Киевская область - 3716 (+44).
9. Харьковская область - 3711 (85).
10. Одесская область - 3214 (+64).
11. Тернопольская область - 2976 (+54).
12. Винницкая область - 2736 (+38).
13. Житомирская область - 1850 (+43).
14. Днепропетровская область - 1402 (8).
15. Хмельницкая область - 1138 (+29).
16. Черкасская область - 924 (+5).
17. Донецкая область - 881 (+16).
18. Черниговская область - 823 (+34).
19. Запорожская область - 790 (11).
20. Кировоградская область - 703 (1).
21. Николаевская область - 590 (+12).
22. Сумская область - 485 (1).
23. Полтавская область - 440 (+9).
24. Херсонская область - 227 (3).
25. Луганская область - 126 (4).