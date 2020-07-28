 

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.07 (состоянием на 09:00)

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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 31 июля 2020 - 69 884 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 1090 новых случаев в сутки.

Умерли 1693 человек (+20 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели - 38752 (+598).

До сих пор болеют: 29439.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 9526 человек инфицированы за все время (+147 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 8241 (+110).

3. Ровенская область - 6024 (+82).

4. Черновицкая область - 5875 (+63).

5. Закарпатская область - 5146 (+68).

6. Ивано-Франковская область - 4557 (+111).

7. Волынская область - 3783 (+48).

8. Киевская область - 3716 (+44).

9. Харьковская область - 3711 (85).

10. Одесская область - 3214 (+64).

11. Тернопольская область - 2976 (+54).

12. Винницкая область - 2736 (+38).

13. Житомирская область - 1850 (+43).

14. Днепропетровская область - 1402 (8).

15. Хмельницкая область - 1138 (+29).

16. Черкасская область - 924 (+5).

17. Донецкая область - 881 (+16).

18. Черниговская область - 823 (+34).

19. Запорожская область - 790 (11).

20. Кировоградская область - 703 (1).

21. Николаевская область - 590 (+12).

22. Сумская область - 485 (1).

23. Полтавская область - 440 (+9).

24. Херсонская область - 227 (3).

25. Луганская область - 126 (4).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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