Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Багдада

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу.

На территорию аэровокзала упали две ракеты типа "Катюша".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских военных.

Снаряды были запущены из двух разных мест в районе Радвания на западе иракской столицы.

О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается.

В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.

Отметим, что аэропорт Багдада, военная база Эт-Таджи, где находятся американские военные, а также посольство США в Ираке регулярно подвергаются обстрелам.