Мужчина в Черниговской области взорвал гранату в компании людей во время отдыха

В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании.
В результате происшествия погибло трое людей.
Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", - написал председатель ОГА.
По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован, сообщает "Суспільне".