 

Мужчина в Черниговской области взорвал гранату в компании людей во время отдыха

События Сегодня, 10:0852
Мужчина в Черниговской области взорвал гранату в компании людей во время отдыха

В селе Новый Быков Бобровицкого района в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании.

В результате происшествия погибло трое людей.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко

"По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован", - написал председатель ОГА.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован, сообщает "Суспільне".

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