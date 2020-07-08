Законопроект о помощи Украине на 300 млн долларов внесли в Сенат США

В Сенат США внесли проект закона, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине.

Деньги пойдут в том числе на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, в документе говорится о выделении 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров. Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности

Также в законопроекте прописано, что Соединенные Штаты должны назначить спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в "нормандском формате", а также создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Законопроект был представлен сенаторами-демократами Бобом Менендесом, Крисом Мерфи и Джин Шахин, а также республиканцами Джеймсом Ришем, Робом Портманом и Джоном Баррассо.