Пограничную спецоперацию до ноября будут проводить Украина и Беларусь

Украина и Беларусь будут проводить совместную пограничную спецоперацию до конца октября.

Она началась с середины июля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020"... Нынешние меры продлятся до конца октября", - указано в сообщении.

Отмечается, что спецоперация проводится ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

Так, после подготовительного сейчас проходит основной этап операции: происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице.

"Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

На уровне пограничных отрядов происходит регулярный обмен информацией.

Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили ГПСУ об усилении пограничного режима на общем участке границы. В частности, белорусские пограничники принимают дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.