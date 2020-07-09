Карантин усилили на Кипре

Правительство Кипра приняло решение усилить карантинные меры.
С сегодняшнего дня в стране ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях.
Об этом сообщает Cyprus Mail.
В случае нарушения меры жителей будут штрафовать на 300 евро.
В целом, новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви.
Кроме того, в районе Лимассола ввели ограничения на собрания из-за недавней вспышки COVID-19. Так, запрещено собираться в группы более десяти человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 на открытом воздухе.