О подозрении задержанным в Беларуси бойцам ЧВК "Вагнера" сообщил офис генпрокурора

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении 28 задержанным, из которых 9 граждан Украины, под Минском боевикам ЧВК "Вагнера".

Их подозревают в участии в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, ОГП обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных боевиков.

Так, Украина выразила намерение требовать выдачи задержанных для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции боевиков. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Беларуси.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, бойцы, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.