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3 августа вступят в силу новые правила карантина

Новые правила адаптивного карантина, которыми Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа.

Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов после очередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Мы можем контролировать полностью ситуацию, которая есть, кроме того мы сделали баланс по работе предприятий и сохранению жизни. Поэтому мы считаем, что более гибкий механизм есть и будет эффективным", - сказал Степанов.

Он добавил, что ситуацию будут анализировать каждую пятницу.

"Если мы говорим о "зеленой" зоне, то там будут действовать правила, установленные по стране... "Желтая" зона - это зона буферная, которая должна настораживать. "Оранжевая" зона, кроме предыдущих зон, ограничивает заведения размещения, устанавливаются жесткие ограничения по массовым мероприятиям. В "красных" зонах устанавливаются дополнительные ограничения", - добавил он.

Он напомнил, что с завтрашнего дня изменится подход к определению новых зон адаптивного карантина. В частности, города, области и районы будут распределяться по зонам по следующим критериям:

  • загруженность кроватей не выше 50%;
  • среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тысяч населения;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования не выше 11%;
  • показатель динамики инфицирования.

В частности были установлены новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, которые начнут действовать с 3 августа.

"Красная": города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области;

"Оранжевая": Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области;

"Желтая": Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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Теги: news, Новости, Украина, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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