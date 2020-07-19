В Португалии поезд столкнулся с машиной, есть погибший и десятки пострадавших

В центральном регионе Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания.

Предварительно, в результате столкновения погиб один человек.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Местный телеканал SIC заявил о почти 50 пострадавших в результате аварии и одну жертву.

Однако в окружном командовании операций по оказанию помощи в Коимбре, что недалеко от места, где произошло столкновение, рассказали, что есть "несколько раненых", но информацию о погибших не подтвердили.

По словам пресс-секретаря спасателей, на месте происшествия находились аварийные службы, в том числе пожарные.