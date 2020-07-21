В четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензии на вещание оппозиционный телеканал КРТ

Решение было принято в нарушение обещания перенести рассмотрение на неделю, когда сотрудники СМИ мирно митинговали под зданием регулятора.

"Страна" получила официальное заявление телеканала по поводу произошедшего.

В документе говорится, что 30 июля творческий коллектив телеканала проводил возле Нацсовета по ТВ законный мирный пикет. Люди протестовали против давления регулятора на канал и очередной внеплановой проверки. И в этот же день Нацсовет решил не продлевать лицензию телеканалу.

"Мы считаем, что решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности. Мы заявляем о давлении на свободу слова и незаконность решений Нацсовета", - заявили в телекомпании.

Журналисты заверили, что будут продолжать защищать канал "методами законной прямой демократии и обращением в украинские и международные суды, в международные правозащитные организации".

Также на канале отметили, что в день принятия решения по лицензии телеканала на законный пикет журналистов КРТ напали праворадикальные группировки "Нацкорпус" и С14, поддерживая незаконные действия Нацсовета.

Телеканал потребовал ответственных лиц из СБУ угомонить курируемые радикальные организации. По информации журналистов, радикалы планируют продолжать нападения на телеканал, в связи с чем в СМИ призывают правоохранительные органы обеспечить защиту журналистов и редакции.