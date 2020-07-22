 

В США задержали хакеров которые взломали аккаунты знаменитостей

События Сегодня, 10:2156
В США задержали хакеров которые взломали аккаунты знаменитостей

Министерство юстиции США сообщило, что трем подозреваемым в недавнем взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter предъявлены обвинения.

Двоих подозреваемых арестовали.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что 19-летний гражданин Великобритании Мейсон Шеппард обвиняется в компьютерном взломе, мошенничестве и отмывании денег.

Житель Орландо 22 -летний Нима Фазели обвиняется в соучастии в этом преступлении. Имя третьего обвиняемого Министерством юстиции не названо, однако власти Тампы сообщили об аресте 17-летнего Грэма Кларка.

ФБР сообщило, что двое обвиняемых заключены под стражу - их имена не названы.

Напомним, в середине июля Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись хакерской атаке. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтц, Барак Обама, Канье Уэст, Джо Байден и другие известные американцы.

Хакеры разместили на их страницах в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Взлом, Хакеры, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

В атаках на разработчиков вакцины от коронавируса США обвинили Китай
В атаках на разработчиков вакцины от коронавируса США обвинили Китай
22-июл-2020, 09:37
Из-за взлома аккаунтов знаменитостей могут оштрафовать Twitter
Из-за взлома аккаунтов знаменитостей могут оштрафовать Twitter
18-июл-2020, 11:04
Все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней заблокировал Twitter
Все аккаунты, которые меняли пароли за последние 30 дней заблокировал Twitter
17-июл-2020, 10:51
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США, хотя сроки регистрации уже прошли
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США, хотя сроки регистрации уже прошли
5-июл-2020, 10:09
Более 170 тысяч аккаунтов, связанных с Коммунистической партией Китая закрыл Twitter
Более 170 тысяч аккаунтов, связанных с Коммунистической партией Китая закрыл Twitter
12-июн-2020, 09:46

Последние новости

11:57
События
Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой
11:55
События
Как происходит расчет внесения населенного пункта в зону объяснили в Минздраве
11:51
События
В росте безработицы в США Трамп обвинил Китай
10:21
События
В США задержали хакеров которые взломали аккаунты знаменитостей
10:19
События
Два самолета столкнулись в небе над Аляской
10:17
Экономика
На рыночные цены газа для населения перешла Украина
10:15
Экономика
Цены на газ для промышленности на август повысил "Нафтогаз"
10:13
События
В городском совете Луцка заявили, что не будут усиливать карантин
10:11
События
Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали
10:06
События
Объявил голодовку в СИЗО луцкий террорист
10:00
События
Cмертный приговор осужденному за теракт в Бостоне отменили в США
09:43
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.08 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-07-31
21:31
События
В четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензии на вещание оппозиционный телеканал КРТ
21:30
События
Размещение военного контингента согласовали Польша и США
21:27
Политика
Экс-премьер Фокин может стать участником ТКГ
21:26
Политика
Кулеба считает необходимым расширить санкции ЕС против России
20:42
События
В Португалии поезд столкнулся с машиной, есть погибший и десятки пострадавших
20:26
События
3 августа вступят в силу новые правила карантина
20:03
События
О подозрении задержанным в Беларуси бойцам ЧВК "Вагнера" сообщил офис генпрокурора
18:14
Политика
Дело о захвате Россией объектов "Укрэнерго" в Крыму рассмотрит арбитраж в Париже

Новости ТОП-7

Когда откроют два новых КПВВ в Луганской области сообщили в Минреинтеграции3389
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?3246
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.07 (состоянием на 09:00)2934
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.07 (состоянием на 09:00)2525
В Киеве завершились переговоры Афганистана, Британии, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана по катастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана888
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.08 (состоянием на 09:00)747
Не соответствуют показателям для смягчения карантина десять областей в Украине463

Досуг

Типы вторичных источников питания
Типы вторичных источников питания
Абсолютно каждое радиоэлектронное устройство требует использование вторичного источника питания. Служит он для преобразования напряжения сети или гальванических элементов в напряжение, необходимое для корректной работы прибора.
Вчера, 16:3395
Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Ювелирные изделия от известного бренда Pandora уже не первый год покоряет сердца современных модниц. Особенной популярностью пользуются браслеты, которые можно собрать на любой, так сказать, вкус и цвет.
30-июл-2020, 13:57143
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Качественный матрас позволяет полноценно отдыхать и вставать бодрым с утра. Чтобы подобрать продукцию, обращают внимание на характеристики.
30-июл-2020, 11:50124
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз не является безобидным заболеванием. Последствия могут быть весьма ужасными, потому важно начать терапию как можно раньше.
30-июл-2020, 11:47149
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
В интернет-магазине «M1 Outlet» можно найти брендовую мужскую обувь.
30-июл-2020, 11:42128
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Автолюбители время от времени проверяют давление в шинах. Обычно рекомендуется это делать не реже двух раз в год. Однако, после посещения шиномонтажа, и получив заверение специалиста, что  все в порядке, водитель перестает обращать внимание на шины длительное время. И зря, так как это может
29-июл-2020, 15:59264

События

Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой
Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой
Отмены строительства добивались две общественные организации
Сегодня, 11:5743
Как происходит расчет внесения населенного пункта в зону объяснили в Минздраве
Как происходит расчет внесения населенного пункта в зону объяснили в Минздраве
Ляшко рассказал, в каком случае Киев могут убрать из зеленой зоны
Сегодня, 11:5542
В росте безработицы в США Трамп обвинил Китай
В росте безработицы в США Трамп обвинил Китай
Глава США посетовал на то, что демократы заблокировали выплаты по безработице
Сегодня, 11:5143
В США задержали хакеров которые взломали аккаунты знаменитостей
В США задержали хакеров которые взломали аккаунты знаменитостей
Среди задержанных - несовершеннолетний
Сегодня, 10:2157
Два самолета столкнулись в небе над Аляской
Два самолета столкнулись в небе над Аляской
Погибли семь человек
Сегодня, 10:1958
В городском совете Луцка заявили, что не будут усиливать карантин
В городском совете Луцка заявили, что не будут усиливать карантин
Городские власти не будут останавливать общественный транспорт
Сегодня, 10:1357
7 Днів