В росте безработицы в США Трамп обвинил Китай

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США.

Он возмутился блокированием выплат по безработице представителями Демократической партии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Пелоси (спикер Палаты представителей) и Шумер (лидер демократов в Сенате) заблокировали такие необходимые выплаты по безработице, так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, они безработные, это вина Китая!" - подчеркнул Трамп.

Отметим, ранее стало известно, в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу. В ФРС информировали, что уровень безработицы в Штатах составляет 11,1%, что превысило показатели во время мирового финансового кризиса 2008 года.